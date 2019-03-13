«أبل» تدعو وتلمّح: حان وقت العرض

المصدر: كاليفورنيا ــ رويترز

دعت «أبل» وسائل الإعلام إلى مناسبة تنظمها في 25 مارس الجاري، على مسرح ستيف جوبز في مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، إذ من المتوقع أن تدشن خدمة جديدة للتلفزيون والفيديو.

وفي الدعوة التي وجهتها الشركة أول من أمس، لم تحدد «أبل» محور المناسبة، واكتفت بسطر واحد تقول فيه: «حان وقت العرض».

ولطالما ألمحت «أبل» إلى اعتزامها تقديم خدمة فيديو، وأنفقت ملياري دولار في هوليوود لإنتاج محتوى خاص بها، ووقعت عقوداً مع نجوم، مثل أوبرا وينفري. وقالت مصادر مطلعة في وقت سابق إن الخدمة قد تعيد بيع اشتراكات من سي.بي.إس كورب وفياكوم وستارز التابعة للايونز جيت انترتينمنت، وغيرها، إلى جانب محتوى «أبل» الأصلي.

ومن المتوقع تدشين الخدمة التلفزيونية على مستوى العالم، في خطوة طموحة لمنافسة خدمات نتفليكس وبرايم فيديو التابعة لـ«أمازون.كوم». ومن المرجح أن توزع الخدمة عبر متجر تطبيقات «أبل»، المتاح حالياً في أكثر من 100 دولة.