ضيافة مركز دبي التجاري: خدمات تغطي 10 أضعاف المسافة حول العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف مركز دبي التجاري العالمي عن قيام قسم الضيافة، التابع له، بتقديم خدمات الضيافة المتكاملة لـعدد 415 ألفاً و293 شخصاً، في 1056 فعالية خارجية خلال عام 2018. ويواصل مركز دبي التجاري العالمي تعزيز القدرة التنافسية لدبي كوجهة إقليمية لاستضافة الفعاليات، وتقديم خدمات الضيافة الراقية.

وقال نائب الرئيس للضيافة من مركز دبي التجاري العالمي، محمد الجميري: «تُعدّ النتائج التي حققناها في عام 2018 شهادة على كفاءة فريق الضيافة في مركز دبي التجاري العالمي، بدءاً من الطهاة حتى موظفي الخدمة، الذين يعتبرون مستقبل الصناعة وقوتها الدافعة. ويتمتّع الفريق بخبرة لا تُضاهى في تقديم خدمات الضيافة لمجموعة كبيرة من أبرز الفعاليات، سواء داخل مركز دبي التجاري العالمي أو خارجه، من حفلات الزفاف والعشاء حتى الولائم والحفلات الموسيقية، وهو ما يدعمه فريق مبيعات الفعاليات الخارجية والعمليات اللوجستية. ويعد الابتكار والإبداع في التنفيذ، وتقديم خدمتنا وفق أرقى المعايير العالمية، أموراً أساسية في نهجنا المتواصل في رفع مستوى الخدمة، وتعزيز مكانة دبي عالمياً».

ويعمل في فريق الضيافة بمركز دبي التجاري العالمي 148 طاهياً من 19 بلداً، وأكثر من 300 موظف خدمة مدربين، يمكنهم تحضير وتقديم الطعام لأكثر من 20 ألف شخص يومياً. وفي عام 2018 نجح أسطول فريق الضيافة بمركز دبي التجاري العالمي، الذي يضم تسع شاحنات مبردة، وست شاحنات بحمولة 305 أطنان، وثلاث حافلات، في تغطية مسافة 435 ألفاً و396 كيلومتراً، ما يعادل 10.86 أضعاف المسافة حول العالم.

وتتم عملية إنتاج الطعام بالكامل داخل مطبخ مركز دبي التجاري العالمي، البالغة قيمته 22 مليون درهم، وهو يمتد على مساحة 3650 متراً مربعاً، ويحصل سنوياً على أعلى تصنيف من قبل بلدية دبي منذ افتتاحه عام 2003. وفاز مطبخ مركز دبي التجاري العالمي بجائزة أفضل مزود كبير للطعام من قبل بلدية دبي، كما فاز بشهادة «أيزو 22000».

مناسبة احتاجت 25 ألف كوب وصحن

تطلبت إحدى الفعاليات، التي قام مركز دبي التجاري العالمي بتقديم خدمات الضيافة إليها خلال عام 2018، نحو 12 ألفاً و641 ساعة عمل للتحضير، واستخدام 26 حافلة وشاحنة طعام لنقل الخامات والأشخاص إلى مقر الفعالية، ومشاركة 194 طاهياً، وأكثر من 400 موظف، لإعداد وتحضير وتقديم الطعام. وتطلبت الفعالية استخدام 54 ألف قطعة من الأواني الزجاجية، و25 ألف كوب وصحن، و32 ألفاً و400 قطعة من أدوات المائدة، وتم تقديم 27 ألف وجبة، تطلّب إعدادها 1400 كيلوغرام من الدجاج، و916 كيلوغراماً من الأسماك، و846 كيلوغراماً من اللحم، و850 كيلوغراماً من الخضراوات، و742 كيلوغراماً من الأرز، و348 كيلوغراماً من البطاطا.