وزيرة الأسرة الألمانية: أضع لنجلي قواعد لاستخدام الهاتف

المصدر: أوسنابروك (ألمانيا) - د.ب.أ

أكدت وزيرة الأسرة الألمانية فرانتسيسكا جيفي، أنها تضع قواعد واضحة لنجلها الذي يبلغ من العمر تسعة أعوام لتنظيم استخدامه للهاتف الذكي. وأضافت لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية أمس، عن المدة التي تسمح لنجلها فيها باستخدام الهاتف الذكي: «هذا أمر صعب تحديده، ربما ساعة.. ويجب أن تتخللها فترات توقف».

وشدّدت الوزيرة على أنه غير مسموح تماماً باستخدام الهاتف الذكي خلال تناول الطعام: «لا أريد أن يكون هناك هاتف على طاولة الطعام. المهم هو وضع قواعد واضحة. هذه القواعد يمكن التوافق عليها معاً، لكن يتعين في النهاية الالتزام بها».