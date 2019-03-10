مركز حمدان بن محمد يبدأ ورش مسابقة القصة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عُقدت أولى الورش الخاصة بمسابقة القصة القصيرة في دورتها الثالثة بتنظيم ورعاية مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالتعاون مع منطقة دبي التعليمية، وتستهدف المسابقة طلاب المدارس الحكومية والخاصة، وذلك لتسليط الضوء عليهم لاكتشاف الموهوبين والمبدعين في مجال الكتابة القصصية.

الورشة الأولى التي أُقيمت في متحف الاتحاد بدبي، شهدت مشاركة 10 مدارس حكومية وخاصة من إماره دبي، وبمعدل 117 طالباً وطالبة من الفئة العمرية من 12 إلى 14 سنة، وقدمتها الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية وآدابها في جامعة الشارقة، الدكتورة بديعة الهاشمي، التي حرصت على تقديم معلومات وافية للمشاركين، من أجل تطوير مستواهم وتعليمهم الأساسيات الفنية في مجال الكتابة القصصية.

وأكدت مديرة إدارة البحوث والدراسات في المركز، فاطمة سيف بن حريز، أن هذه الورش تهدف إلى شرح أبجديات المسابقة وأهدافها وتعليم الطلبة أساسيات الكتابة الفنية وعناصرها.

وأشادت بالمستوى الذي وصلت إليه المسابقة هذا العام، الذي ظهر واضحاً من خلال التفاعل الكبير من المدارس تجاه المشاركة، كما أعربت عن سعادتها بالترحيب الكبير من الطلبة بالفكرة والرغبة التي أبدوها في اكتشاف وصقل مواهبهم في الكتابة.