«أوميغا» تعيد ذكريات 1993

المصدر: الامارات اليوم

عادت ساعة سيماستر دايفر 300M لتبصر النور عام 2018 بمظهر ديناميكي جديد ومعايير فنية جديدة. والآن ترحب «أوميغا» بكل فخر بإصدارها المحدود الجديد لهذا الموديل، الذي يحمل التصميم المتميز نفسه، ويرسم رابطاً بالماضي.

وكانت الساعة الصادرة عام 1993، قدّمت المعدن الفريد المعروف باسم تانتالوم، الذي عادةً ما يستخدم في تصنيع المعدات الإلكترونية والطبية، وهو بلونه الأزرق الرمادي الفاخر يعتبر أكثر ندرةً من الذهب، وأقوى من الفولاذ، ومقاوم للتآكل إلى حدّ بعيد. وهو صعب التعامل، ما يجعل استخدامه أكثر ندرة في قطاع صناعة الساعات.

يتناسب لون تانتالوم المميّز تماماً مع تصميم الساعة، وأصبح من بين الخصائص التي ميزت الساعة الأولى، ولاقت استحساناً كبيراً. ها هي «أوميغا» تعود اليوم لتطرح هذا المعدن في الموديل الخاص محدود الإصدار بـ2500 ساعة فقط.

تحمل الساعة الجديدة علبة 42 مم مصقولة وسواراً مصنوعاً من تيتانيوم باب ثانٍ. كما يتضمن موديل الإصدار المحدود لمسات جريئة من ذهب Sedna™ 18 قيراطاً على التاج، وحلقة الحرف، وصمام الأمام المخروطي لإخراج الهيليوم، وحلقات ربط السوار والمؤشرات والعقارب. كما أُضيفت لوحة من ذهب Sedna™ 18 قيراطاً على جنب العلبة، ونُقش عليها رقم الإصدار المحدود.