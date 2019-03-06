في دبي والأماكن محدودة.. استمتع بجلسة يوغا بين 30 ألف سمكة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفالاً باليوم العالمي للأحياء البرية، ينظم دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية جلستي يوغا تحت الماء، في الأجواء الهادئة لنفق الأكرليك الشفاف الذي يخترق حوض الأكواريوم العملاق بزاوية 270 درجة.

وتنظم النسخة الثالثة من فعاليات اليوغا تحت الماء في 15 مارس الجاري، وتقدم مجدداً للمشاركين تجربة مفعمة بالاسترخاء، تتكامل فيها الراحة البدنية والذهنية مع روعة 30 ألفاً من الكائنات البحرية التي تحيط بهم من مختلف الزوايا.

وأعدت الفعاليات بهدف تعزيز الوعي بأهمية حماية البيئات البحرية والكائنات التي تعيش فيها، وتتيح للمشاركين فرصة مشاهدة مجموعة مميزة من الحيوانات البحرية عن قرب، بما في ذلك أسماك القرش والراي، والكثير غيرها.

وتستمر كل جلسة لـ 45 دقيقة، بإشراف المدربة نيكي رينكس من «بلاتفورم استديوز»، والتي أعدت باقة أنشطة لإثراء الصفاء الذهني، وتعزيز حيوية الجسم، مع الاستمتاع بجمال عالم البحار.

وتبلغ تكلفة المشاركة في الجلسة، حسب بيان عن الأكورايوم ذكر أن الأماكن محدودة، 126 درهماً للشخص، وتقام الجلسة الأولى عند الساعة 7:30 صباحاً، والثانية 8:45 صباحاً، في 15 مارس الجاري.

