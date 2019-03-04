مطار دبي يحصل على جائزة التميز

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصل الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث، وفريق العمل في مطار دبي الدولي، على جائزة الإنجاز المتميز في مجال الابتكار والنمو والالتزام بتوفير تجربة مسافرين رائعة، بناء على التصويت الذي منحه قراء مجلة «كوندانست ترافلر» العالمية - طبعة الشرق الأوسط. وتسلّم نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، يوجين باري، الجائزة من رئيس تحرير المجلة، ريا ساران، تقديراً لحفاظ مطار دبي الدولي على موقعه كأكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين، للعام الخامس على التوالي، والترحيب بالمسافر رقم مليار، وإطلاق العلامة التجارية الجديدة، وتعزيز تجربة سفر العميل.