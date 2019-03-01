لائحة طعام جديدة ومتنوعة في «هاكاسان أبوظبي»

المصدر: الامارات اليوم

كشف مطعم «هاكاسان أبوظبي» النقاب عن لائحة طعام جديدة حسب الطلب من الأطايب العصرية والنكهات الكانتونية الأصيلة. ويحظى المطعم الفاخر بمكانة متميزة في مشهد الضيافة في العاصمة الإماراتية، ويشتهر بتقديم مجموعة متنوعة من المأكولات المعدّة بعناية فائقة تتميز ببصمة «هاكاسان» الفريدة، ويتيح لزواره تجربة تناول طعام ساحرة لا يمكن نسيانها. وتأتي قائمة الطعام الجديدة ثمرة عناية فائقة بأدق التفاصيل لتنال إعجاب الذواقة مع تشكيلة من أطايب الأطباق الراقية المقدمة بأسلوب مترف. وحظي «هاكاسان أبوظبي» بجائزة أفضل مطعم صيني في أبوظبي لعام 2018 من جوائز «تايم آوت»، ويمكن لزواره الاستمتاع بأطباق المطعم الشهيرة، إلى جانب باقة من الأطايب الجديدة الشهية مع حلول العام الجديد.

ومع التزام المطعم باستخدام المزيد من المكونات غير الضارة بالبيئة، يقدم «هاكاسان أبوظبي» طبقه الجديد الفاخر سمك القاروص بصلصة الزنجبيل الممتازة، والذي ينضح بمزيج استثنائي لا يمكن نسيان مذاقه. وتبرز في قائمة الطعام الأطباق الجديدة المعدّة من أجود اللحوم كالروبيان البري مع الأناناس وصلصة إكس أو، وشرائح لحم واجيو المشوحة مع فطر شيتاكي في صلصة الأوسمانتوس، إلى جانب طبق السلطعون الملك من ألاسكا المطهو على البخار مع الشعيرية والثوم الحار، أو طبق لحم الضأن الأسترالي المشوي على الفحم مع الزيتون المملح والثوم الأسود.