رسمة «أمير الإنسانية» تدخل «غينيس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد سجل غينيس للأرقام القياسية رسمة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، كأكبر لوحة محفورة بالرمال في العالم، حيث نالت شهادة رسمية بذلك.

وكانت دولة الإمارات قد أهدت اللوحة التي نفذت في دبي، وتحمل عنوان «أمير الإنسانية»، إلى الكويت وشعبها احتفالاً بالعيد الوطني للبلاد.

وتعد اللوحة أكبر رسمة من نوعها محفورة على الرمال في العالم، وتبلغ مساحتها أكثر من 170 ألف قدم مربعة، ويمكن رؤيتها من الفضاء الخارجي. ونفذت الرسمة في منطقة القدرة بدبي، واستغرق إنجازها أكثر من 2400 ساعة عمل، واستُخدم فيها الرمل الطبيعي بالكامل، من نوع الرمل الحجري بدرجات الأحمر.