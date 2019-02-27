6000 زائر في 5 أيام لكرنفال «القروش والأمواج»

المصدر: الشارقة - وام

حظي الكرنفال السنوي الرابع، الذي ينظمه مربى الشارقة للأحياء المائية، التابع لهيئة الشارقة للمتاحف، تحت عنوان «القروش والأمواج»، بإقبال من الزوار خلال الأيام الخمسة الأولى من انطلاقه.

وأعلن المربى أن أكثر من 6000 زائر من شتى أرجاء الدولة، استمتعوا بمشاهدة العروض المسرحية والبهلوانية، بالإضافة إلى المشاركة في ورش تعليمية. فيما نجح عرض «ظلال» الذي قُدم ضمن فعاليات الكرنفال، في إبهار الأطفال واستقطاب جمهور غفير. واستعرض الكرنفال، الذي يستمر حتى السبت المقبل، أسماك القرش بأنواعها بأشكال كرتونية، من خلال عروض في الساحة الخارجية للمربى. وقالت مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، منال عطايا، إن «الهيئة تسعى إلى أن يكون الكرنفال فعالية ممتعة وتعليمية في الوقت ذاته، تمكّن الأطفال من التفاعل مع ذويهم، لنقدم أوقاتاً ممتعة لهم، ونرفع مستوى وعيهم بأهمية البيئة البحرية الخلابة الموجودة في الشارقة».