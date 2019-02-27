3 أيام مع بريق البندقية في «فيراري أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يزيّن بريق مدينة البندقية قريباً عالم فيراري أبوظبي، أثناء استضافتها للكرنفال الإيطالي الذي يجمع على طريقة كرنفال البندقية السنوي بين أفضل عروض الأداء المستوحاة من ثقافة المدينة، والأنشطة الترفيهية العائلية، وأطعمة الشارع الإيطالية الشهية، لثلاثة أيام من الغد ولمدة ثلاثة أيام.

وقالت المدير العام لعالم فيراري أبوظبي، بيانكا ساموت: «سنحول الشارع الإيطالي في (فيراري أبوظبي) إلى عالم ساحر من الخيال، لنقدم روعة وفخامة الكرنفال المميز، ونسعى إلى إسعاد زوارنا عبر مجموعة من الأنشطة الترفيهية أثناء الاحتفال المستمر لثلاثة أيام، ليستمتعوا بتجربة لا مثيل لها».

وأضافت «تنتظر الزوار عروض تنكرية، ومشاهد من فناني فينيسيا، وإيقاعات وأصوات أوبرا، ومناظر في الحديقة المستوحاة من الكرنفالات الإيطالية، إضافة إلى قوارب فينيسيا التقليدية».