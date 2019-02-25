الذواقة الصغار يعدون البيتزا في «دبي للمأكولات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بأنشطة متنوّعة، يحطّ مهرجان دبي للمأكولات الذي انطلق أخيراً، في سوق الينابيع، الذي يحتفل بعودة المهرجان مع باقة من الأنشطة المخصصة للأطفال، والمستوحاة من عالم الطعام.

وحتى التاسع من مارس المقبل، يستضيف سوق الينابيع منطقة نادي الذواقة الصغار، التي تتضمن فعاليات إبداعية وتعليمية في أجواء ترفيهية مسلية، تستكشف مهارات الأطفال في ابتكار المأكولات، وتتيح لهم المشاركة في أنشطة الفنون والحرف المرتبطة بها، مثل إعداد البيتزا الورقية، ومثلجات الفواكه والخضراوات، والرسم بحبوب «السيريال»، وإعداد القلائد باستخدام قطع الباستا.

ويقدم ركن المطبخ الصحي للصغار معلومات عن أهمية الأغذية الصحية، من خلال الألعاب.