قريباً في كوينزلاند.. لوحات سيارات برموز تعبيرية

المصدر: كانبيرا - د.ب.أ

من المقرر أن تبدأ إحدى الولايات الأسترالية في توفير لوحات سيارات معدة بشكل خاص للسائقين بـ«رموز تعبيرية»، وذلك للمرة الأولى في العالم. والرمز التعبيري هو رمز رقمي صغير أو صورة، ويستخدم للتعبير عن شيء أو رمز أو عاطفة أو فكرة، وتشمل الأمثلة وجوهاً معبرة وخضراوات.

وستُتاح لأصحاب السيارات في ولاية كوينزلاند، إضافة الرموز التعبيرية إلى لوحات السيارات الخاصة بهم، اعتباراً من الأول من مارس المقبل، بحسب ما أعلنته أمس، شركة توفر لوحات السيارات الخاصة.

وذكرت إدارة كوينزلاند المعنية بتوفير خدمات النقل، أنه من المقرر أن تقدم في البداية خمسة أشكال فقط من الرموز التعبيرية، وهي الوجه ذو العينين على شكل قلب، والوجه المبتسم، والوجه ذو النظارات، والوجه الضاحك بشدة، والوجه الذي يغمز بعينه.