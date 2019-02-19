15 ألف مشارك في «أبوظبي التقني للمشي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تفاعل نحو 15 ألفاً من المواطنين، وطلبة المدارس الحكومية، وأبناء المجتمع والعائلات، مع «فعاليات أبوظبي التقني للمشي»، التي نظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أمس، في 10 مواقع ترفيهية بالدولة، هي: كورنيش أبوظبي، وكورنيش الممزر بدبي، وممشى جزيرة العلم في الشارقة، وكورنيش عجمان، والفجيرة، وكورنيش القواسم في رأس الخيمة، وسارية العلم في أم القيوين، والمبزرة الخضراء بالعين، والحديقة العامة بجزيرة دلما، والحديقة العامة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، ضمن الدورة الثامنة لمهرجان المرح للصحة واللياقة 2019، التي ينظمها «أبوظبي التقني»، خلال الفترة من 30 يناير الماضي، وحتى 23 فبراير الجاري، بمختلف إمارات الدولة، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام، حيث حرص الجميع على المشاركة في الأنشطة الرياضية المصاحبة، ومنها رياضة الجوجيتسو، والتمارين الرياضية المتخصصة تحت إشراف نخبة من المتخصصين.