وزير الاقتصاد الألماني للشباب: عليكم بالحِرف اليدوية

المصدر: برلين - د.ب.أ

دعا وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، الشباب، أمس، إلى الإقبال على الحرف اليدوية.

وفي تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل «المسيحي الديمقراطي»: «غالباً ما يكون لدى الشباب تصورات خاطئة، أو لا تكون لديهم تصورات، عن التدريب المهني أو العمل في الحِرف اليدوية».

وأضاف التماير أن الحرف اليدوية تتسم بالحداثة والابتكار. وقال إن «أنظمة المساعدة الرقمية تعد اليوم من أدوات السبَّاك» تماماً كالعدد اليدوية. ولفت إلى أن «فرص الكسب من خلال الحرف اليدوية جيدة للغاية، سواء عمل الفرد في وظيفة أو لحسابه الخاص».

وأعرب التماير عن اعتقاده بأن التدريب على العمل الحر أو لدى شركات «من الكفاءات الأساسية التي ينبغي علينا أن نتعلمها في المدارس (الخاصة بالتدريب المهني)».

من جانبها، قالت وزيرة التعليم الألمانية، انيا كاليتسك، إن هناك حاجة سواء إلى العمال الحرفيين أو المهندسين أو الأكاديميين.