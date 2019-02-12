مذيع تلفزيوني شهير لم يغسل يديه منذ عشر سنوات؟!

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

كشف مقدم البرامج في محطة "فوكس نيوز" الاميركية بيت هيغزيث الى انه لم يغسل يديه منذ عشر سنوات، مشيرا إلى أنه لا يؤمن بوجود الميكروبات.

وكان هيغزيث يتحدث في برنامج "فوكس أند فريندز"، وقال إن الميكروبات الدقيقة غير موجودة لأنها لا ترى بالعين المجردة.

وأضاف خريج جامعتي هارفارد وبرينستون، أنه يأخذ لقاحات ضد الأمراض.وقد جاءت تصريحات هيغزيث بعد أن سخر منه زميلاه لأنه يأكل ما تبقى من البيتزا. وقال هيغزيث "تعهدت أنني في عام 2019 سأقول على الهواء ما أقوله خارج البث".

وقد لاقت تعليقاته ترحيبا من بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، كما نظر إليها البعض بعين القلق والنفور. دبي- الإمارات اليوم