العقاقير النباتية تهدد الكبد

المصدر: برلين - د.ب.أ

حذر البروفيسور كريستيان تراوتفاين من أن العقاقير النباتية، أي العقاقير المحتوية على خلاصات نباتية وليست مركبات كيميائية، لا تخلو من المخاطر الصحية، وتترتب عليها آثار جانبية، وقد تؤدي إلى تفاعلات دوائية واستجابات تحسسية.

وأوضح المتحدث باسم الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي وأمراض الأيض أن العقاقير النباتية قد تهاجم الكبد على المدى الطويل، وتؤدي إلى الإصابة بتسمم الكبد، الذي تتمثل أعراضه في فقدان الشهية، وفقدان الوزن والإنهاك والغثيان والقيء والحمى واليرقان وآلام بالجزء العلوي الأيمن للبطن وآلام المفاصل وآلام العضلات واحمرار الجلد والحكة واللون الداكن للبول. وفي حال ملاحظة هذه الأعراض، ينبغي التوقف عن تعاطي العقاقير، واستشارة أخصائي أمراض كبد فوراً للتحقق من إصابة الكبد بتسمم أو بأي أمراض كبد أخرى.

وبشكل عام، ينصح تراوتفاين باستشارة الطبيب قبل تعاطي العقاقير النباتية، والالتزام بالجرعة المحددة، مع مراعاة التحقق من مصدرها، حيث لا يجوز شراؤها من الإنترنت مثلاً.