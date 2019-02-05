6 شعراء يحملون رسائل التسامح في أول أمسيات «المنكوس»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

انطلقت، أول من أمس، من على مسرح شاطئ الراحة، الحلقة المباشرة الأولى من برنامج المنكوس، بمشاركة ستة متنافسين. وشهد الحلقة المباشرة الأولى من البرنامج الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، ورئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي، اللواء فارس خلف المزروعي، ونائب رئيس اللجنة عيسى سيف المزروعي، ومدير أكاديمية الشعر سلطان العميمي، ومدير برنامج المنكوس سعيد بن كراز المهيري، إلى جانب عدد من ممثلي وسائل الإعلام والصحافة المحلية والعربية، فيما امتلأ المسرح بعشاق الشعر النبطي وألحانه.

استُهِلَّت الحلقة بشلة الفنان الإماراتي حمد العامري، وهي قصيدة من كلمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والتي جاءت متوافقةً مع أحد الأهداف الرئيسة لبرنامج المنكوس في إحياء لحن المنكوس المرتبط بالشجن والوجد والغزل من أغراض الشعر التقليدية، والذي تميّز بأدائه ونظمه المغفور له الشيخ زايد، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وعوشة بنت خليفة السويدي (فتاة العرب) وآخرين. ومع الحلقة المباشرة الأولى، بدأت رحلة المتسابقين الـ18 نحو لقب «صوت المنكوس»، ووقف الستة الأوائل منهم أمام لجنة التحكيم التي ضمت كلاً من الشاعر محمد بن مشيط المري من الإمارات، والشاعر والمنشد شايع فارس العيافي من المملكة العربية السعودية، والأكاديمي الدكتور حمود جلوي عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية بكلية التربية الأساسية من دولة الكويت.

البداية كان مع الأداء المتميز للمتسابق سعد اليامي الذي وجهت له لجنة التحكيم بعض الملاحظات، وأطرب المشترك طالب الصعاق من الإمارات الجماهير بصوت عذب جميل، وكان أداء المتسابق الثالث عبدالله بن عمر المنصوري من الإمارات، مرتبكاً حيث أخلّ باللحن وأكثر الوقفات، وتميز المتسابق الرابع فيصل المري.

ونال محمد آل دلبج المري من السعودية، خامس المتسابقين، استحسان لجنة التحكيم، وكان آخر المتسابقين يوسف بن ذروة الهاجري من الكويت، وكانت نتيجة تصويت لجنة التحكيم تأهّل المتسابقين السعوديين فيصل محمد المري ومحمد آل دلبج المري، أما المتسابقون الأربعة المتبقون سيكونون بانتظار تصويت الجمهور الذي سيقرر تأهل اثنين منهم للاستمرار في المنافسة.

يذكر أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على 500 ألف درهم إماراتي، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 300 ألف درهم، والثالث على 200 ألف درهم، والرابع على 150 ألف درهم، والخامس على 100 ألف درهم، والسادس على 50 ألف درهم.