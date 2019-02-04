قرص ذكي لمتابعة اضطرابات المعدة

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

طوّر فريق من الباحثين في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة قرصاً إلكترونياً مصنوعاً من مادة رخوة تشبه الجيلي، ما أن يبتلعه المريض ويصل إلى المعدة، حتى ينتفخ ليصل إلى حجم كرة تنس الطاولة، ويبقى في الداخل لفترة طويلة لمراقبة اضطرابات الجهاز الهضمي. ويحتوي القرص على وحدة استشعار يمكنها قياس درجة حرارة المعدة لـ30 يوماً بشكل متواصل، وإذا ما استدعت الحاجة إخراج القرص من معدة المريض، فإنه يشرب سائلاً يحتوي على مادة الكالسيوم؛ ما يؤدي إلى انكماش القرص إلى حجمه الأصلي، ما يسمح بمروره بسهولة إلى خارج الجسم.

ونقل الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج» المتخصص في الأبحاث العلمية عن الباحث شوان هي تشاو، أستاذ الهندسة الميكانيكية في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا، قوله إن الهدف من الدراسة «ابتكار قرص ذكي يمكن ابتلاعه، ويبقى داخل المعدة لفترة طويلة من الوقت تصل إلى شهر لمتابعة الحالة الصحية للمريض».