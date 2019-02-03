مصر: العثور على مومياوات في مقابر محفورة بالصخر

المصدر: المنيا (مصر) - د.ب.أ

أعلن وزير الآثار المصري خالد العناني، أمس، الكشف عن ثلاث آبار دفن يؤدي كل منها إلى مقابر محفورة في الصخر، فيها العديد من المومياوات بمنطقة آثار تونا الجبل بمحافظة المنيا (241 كم جنوب القاهرة).

وقال العناني إن هذا هو أول كشف أثري في عام 2019، مشيراً إلى أنه للعام الثالث على التوالي يعلن عن كشف أثري جديد بمحافظة المنيا. وأضاف أن تلك المقابر هي «مقابر عائلية تنتمي إلى الطبقة المتوسطة من المجتمع، أو يمكن القول إنها تنتمي إلى الفئة الراقية من الطبقة الوسطى بالمجتمع»، لافتاً إلى أن المقابر تتكوّن من عدد من حجرات للدفن، بداخلها عدد كبير من المومياوات لأشخاص في مراحل عمرية مختلفة، وفي حالة جيدة من الحفظ، وبينها مومياوات لأطفال، بعضها ملفوف بلفائف كتانية، والآخر يحمل كتابات بالخط الديموطيقى، بالإضافة إلى عدد آخر من المومياوات لرجال ونساء.