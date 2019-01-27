ميشال لوغران يرحل عن 86 عاماً

المصدر: باريس - أ.ف.ب

عن عمر ناهز الـ86 عاماً، توفي في باريس، أول من أمس، المؤلف الموسيقي الفرنسي ميشال لوغران، الذي اشتهر بالألحان التي وضعها لعدد كبير من الأفلام السينمائية.

وخلال عمله لأكثر من 50 عاماً، اكتسب لوغران شهرة عالمية، وحصل على ثلاث جوائز أوسكار لموسيقى أفلام ألّفها. وعمل الراحل مع عدد من كبار النجوم في هذا القطاع، من راي تشارلز إلى أورسون ويلز وإيديث بياف وفرانك سيناترا.

وكان لوغران المولود في باريس في 24 فبراير 1932، قد بدأ العمل في تلحين موسيقى أفلام في ستينات القرن الماضي، مع ظهور «الموجة الجديدة»، وعمل مع مجموعة من كبار المخرجين، من بينهم جان لوك غودار. ومن أشهر الألحان التي وضعها موسيقى فيلم «مظلات شيربورغ».

وكان يفترض أن يقدم لوغران حفلات موسيقية في باريس في أبريل المقبل.

وحصل لوغران على ثلاث جوائز أوسكار تقديراً لألحان أفلام «آنسات روشفور» (1967)، و«صيف 42» (1972)، و«ينتل» (1984).