«المنكوس».. الليلة على شاشتي «الإمارات» و«بينونة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تعرض قناتا «الإمارات» و«بينونة»، الليلة، الحلقة التسجيلية الثانية من برنامج «المنكوس» في موسمه الأول، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافة والتراثية في أبوظبي.

وتتضمن مقابلات لجنة التحكيم في مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، وما يعقبها من مقابلات واختبارات دقيقة لاختيار قائمة الـ18 مشاركاً الذين سيتنافسون على مدار خمس حلقات متتالية، تبث على الهواء مباشرة مساء كل يوم أحد، من مسرح شاطئ الراحة. وسيتبع كل حلقة مباشرة، عرض حلقة تسجيلية بعنوان «كواليس المنكوس»، تتضمن نشاطات المشاركين في البرنامج، وزياراتهم خلال الأسبوع، بعيداً عن أجواء المنافسة. ويخضع المتنافسون لتقييم دقيق من قبل لجنة التحكيم، التي تضم الناقد والأكاديمي والإعلامي عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية بكلية التربية الأساسية (الكويت)، الدكتور حمود جلوي، وشاعر النظم والمحاورة، محمد بن مشيط المري (الإمارات)، وشاعر النظم والمحاورة والمنشد، شايع فارس العيافي (السعودية).

وكان برنامج «المنكوس» قد استقبل أكثر من 300 مشارك من الدول العربية لأداء لحن «المنكوس»، أحد ألحان وبحور الشعر النبطي، واختارت لجنة التحكيم الأفضل من بينهم وفق معايير وشروط محددة.