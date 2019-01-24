«قلب العدالة» الإماراتي.. على «نتفليكس»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استحوذت شركة «نتفليكس» على حقوق البثّ والنشر للمسلسل الدرامي «قلب العدالة»، الذي تجري أحداثه في إطار قانوني، وهو من إنتاج «إيمج نيشن أبوظبي» وشركة «بيلينك برودكشنز»، ويعرض حالياً في جميع أنحاء العالم.

ويُعد «قلب العدالة»، المكوّن من 18 حلقة، أول عمل إماراتي درامي، يعرض على منصّة بثّ عالمية.

تدور أحداث المسلسل حول شخصية فرح، وهي محامية شابة عادت إلى الوطن بعد إنهاء دراستها في مجال القانون بالولايات المتحدة، لكن والدها، أحد أعرق المحامين في الإمارات، لديه خطط كبيرة لضمان مستقبل ابنته المهني في شركته المرموقة. ورغم احترام فرح وتقديرها لوالدها، فإنها شابة طموحة تصر على أن تثبت قدرتها بنفسها، وتسعى إلى تحقيق ذلك من خلال الالتزام والتقيد بالمبادئ والحدود القانونية والثقافية المعتمدة في الدولة.

يُشار إلى أن المسلسل من تأليف والتر باركس، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة فاطمة الطائي، ومنصور الفيلي، ومحمد العامري، وملاك الخالدي.