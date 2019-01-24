«دبي للثقافة» تنشر الإيجابية في بيئة العمل بمبادرة خيرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في إطار استراتيجيتها الرامية لنشر السعادة والإيجابية في بيئة العمل بين موظفيها، اختارت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، 10 من موظفيها لأداء مناسك العمرة، ممن لم يسبق لهم أداء الشعيرة.

وقال رئيس مجلس السعادة والإيجابية في الهيئة، ظاعن شاهين: «يسرّنا أن نبدأ العام الجديد بهذه المبادرة الخيرية لإيفاد 10 موظفين من الزملاء لزيارة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء مناسك العمرة». وأضاف «من المؤكد أن الموظفين سيعودون من الديار المقدسة بذكريات جميلة تبعث على الطمأنينة والسعادة».

وأشار إلى أن الهيئة تسعى دائماً إلى إسعاد موظفيها من خلال مبادرات تعمل على ترسيخ القيم المؤسسية التي رسمتها.