منصّة تعرض نماذج فنية مميّزة في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق «دبي مول» سلسلة ART+، وهي منصة متخصصة تعرض نماذج فنية استثنائية، وتحفاً وتشكيلات تراثية تنظمها علامات في المركز.

وتهدف المبادرة إلى تنظيم برنامج مستمر من المعارض على مدار العام، لتوفر للزوار باقة من التجارب المتجددة.

وفي إطار المبادرة، تنظم حالياً معرض تشكيلة «سانتوس دو كارتييه» في ممشى الواجهة البحرية حتى بعد غد.

وتكريماً للتعاون الذي جمع الطيار ألبرتو سانتوس دومون ولويس كارتييه في أواخر التسعينات، يعيد المعرض إطلاق تلك التشكيلة، داعياً زواره لاستكشاف عالم الطيران والساعات الفاخرة عبر تجربة تغمر الحواس.