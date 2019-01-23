ثدييات البحر المرحة تصل إلى حديقة الإمارات للحيوانات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت حديقة الإمارات للحيوانات بمنطقة الباهية في أبوظبي عن أحدث عروضها الترفيهية التعليمية للأطفال، التي تتضمن عروض: أسود البحر، والتفاعل مع الفيلة، والطيور الاستوائية.

وأوضحت إدارة الحديقة أنها ستنظم العروض المتنوعة في أوقات مختلفة على المسرح في حديقة الحياة البرية، ليتمكن الزوار من حضور عروض تثقيفية حول ثدييات البحر المرحة، وإثراء معلوماتهم حول طبيعة البيئة البحرية، والدور الذي يمكنهم تأديته للحفاظ على أسود البحر، إضافة إلى طرق تكيفها وخصائص أنظمتها البيئية. وسيتمكن الأطفال من الاستمتاع بمشاهدة حيل الغوص والتسلق والرقص المسلية.