«الإمارات في الجنادرية».. 2.7 مليون زائر لفعاليات «ملهمة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتم جناح دولة الإمارات في مهرجان الجنادرية 33، في المملكة العربية السعودية، الذي أشرفت عليه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، فعالياته بنجاح باهر، وذلك بمشاركة 19 جهة من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، حيث استقبل الجناح أكثر من 2.7 مليون زائر طوال أيام المهرجان.

وحرصت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي من خلال المهرجان التراثي المتميز، الذي أقيم هذا العام تحت شعار «وفاء وولاء»، على الارتقاء بالوعي الثقافي والحس الوطني، كما سعت إلى الترويج السياحي والثقافي للمحتوى التراثي الأصيل لدولة الإمارات، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز ثقافي تراثي سياحي رائد في المنطقة، مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية التراثية التقليدية الإماراتية، التي تم إدراجها على قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

وقدّم جناح دولة الإمارات باقة من الفعاليات الملهمة والمعلومات التاريخية والثقافية والتراثية والسياحية عن دولة الإمارات، بهدف تعريف الجمهور السعودي بموروثها الثقافي، حيث سرد الجناح تاريخ الدولة برصده لأدق مظاهر الحياة في المجتمع على مدار مئات السنين، عبر لوحات استعراضية أبرزت تلاحم الماضي مع الحاضر وتطلعات الأجيال للمستقبل.

وقال سيف غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «نجحت الفعاليات التي تم تنظيمها في جناح دولة الإمارات في استقطاب أعدد كبيرة من الزوار الذين توافدوا على مهرجان الجنادرية، ليتعرفوا عن قرب إلى الموروث الإماراتي الأصيل والتقاليد والعادات الشعبية والتراثية، إلى جانب الاطلاع على العروض الفنية التي أدّتها الفرق الوطنية الإماراتية في المهرجان».

واستطاع جناح الإمارات أن يحقق رؤية القائمين عليه في جعله مصدر جذب للزوار، ومنصة تحفيز اقتصادي وصناعي وإحياء للتراث وتقاليده العريقة من خلال الأنشطة والبرامج العديدة التي لاقت استحسان الجمهور السعودي، ما عكس نجاح اللجنة التنظيمية في تحقيق مساعيها الرامية إلى الترويج لدولة الإمارات وأبوظبي كوجهة سياحية جاذبة، واستقطاب المزيد من الزوار من السوق السعودية. كما تمكن الجناح من الترويج للمرافق والمنتجات السياحية والمشروعات الثقافية في إمارة أبوظبي، والفعاليات التي تستقطب المجتمع السعودي بشكل خاص، من بينها: المتاحف، مسجد الشيخ زايد، عالم فيراري، ياس ووتروورلد، وغيرها من الوجهات والفعاليات الأخرى.

استطاع جناح الإمارات أن يكون مصدر جذب للزوار ومنصة تحفيز اقتصادي وصناعي وإحياء للتراث وتقاليده العريقة.