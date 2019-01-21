السوق الموسمية تعود في الهواء الطلق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعد مهرجان دبي للتسوّق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، للترحيب بزواره من جديد في السوق الموسمية التي تعود للعام السادس على التوالي، خلال الفترة من 24 الجاري حتى الثاني من فبراير المقبل في برج بارك بدبي.

وتقدّم السوق الموسمية مزيجاً من أكشاك المصممين والفعاليات الترفيهية والمأكولات، وتستقبل الزوار مجاناً للتسوّق في الهواء الطلق. كما تقدّم مجموعة من الأنشطة التي يمكن لجميع أفراد العائلة المشاركة فيها، مثل ورش عمل الفنون والحرف اليدوية وصناعة القبّعات والحُلي، وغيرها.

وتقدّم السوق الموسمية للمصممين الناشئين منصة لعرض منتجاتهم وبيعها، إذ تستقطب الكثير من الزوار خلال موسم التسوّق الأشهر في دبي.