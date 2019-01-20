«طيران الإمارات للآداب»: تذاكر إضافية لصاحب «مذكرات طالب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

طرح مهرجان طيران الإمارات للآداب تذاكر إضافية لحضور الجلسة الخاصة مع مؤلف سلسلة «مذكرات طالب» جيف كيني في الثاني من مارس المقبل، نظراً إلى نفاد التذاكر نتيجة الطلب الكبير عليها. ويُعد كيني من أكثر المؤلفين ورسامي الكاريكاتير تأثيراً في مجال أدب الأطفال، إذ ألهم آلاف الصغار الذين طالعوا سلسلة «مذكرات طالب»، التي باعت أكثر من 200 مليون نسخة حول العالم، إذ سيحظى حضور الجلسة بفرصة التعرف إلى أسلوب جيف في ابتكار النكات ضمن قصصه وطرح بعض الأسئلة التي تراودهم.

يشار إلى أن جيف كيني سينضم هذا العام إلى قائمة حافلة بأسماء أهم المؤلفين المشاركين في برنامج الأطفال خلال المهرجان، من بينهم فيكتوريا إيفيارد، مؤلفة سلسلة «الملكة الحمراء»، وتوني دي سول، مؤلف «العلوم الرهيبة» الذي سيكون حاضراً في المهرجان مع أحدث كتبه في سلسلة «الفتى النحلة»، وتاران ماثارو، مبدع سلسلة «المستدعي».

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مليون نسخة من سلسلة كيني بيعت حول العالم.