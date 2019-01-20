هواة السيارات الكلاسيكية النادرة يلتقون في «جزيرة العلم»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

شهدت جزيرة العلم، التي تعد إحدى الوجهات السياحية والترفيهية العائلية في إمارة الشارقة، إقبالاً جماهيرياً مميزاً من قبل عشاق وهواة السيارات القديمة الطراز، خلال معرض السيارات الكلاسيكية، الذي اختتم أول من أمس، في جزيرة العلم. وافتتح المعرض، الذي أقيم بالتعاون مع نادي الشارقة للسيارات القديمة، بمسيرة انطلقت من مقر النادي وانتهت في الجزيرة، لتتيح للزوار فرصة التعرف إلى مجموعة نادرة من السيارات، والاطلاع على تاريخ تطور صناعة شركات السيارات الرائدة في مختلف أنحاء العالم، إلى جانب التقاط مجموعة من الصور التذكارية بجانبها.

يأتي معرض السيارات ضمن الفعاليات المصاحبة لفعالية كشتة، التي تستمر حتى 1 فبراير المقبل بسلسلة فعاليات ترفيهية، وذلك حرصاً من جزيرة العلم على مواصلة تقديم تجارب ونشاطات متنوعة، تتناسب مع أذواق زوارها كافة، وتتيح لهم قضاء أوقات ممتعة برفقة الأسرة والأصدقاء، إلى جانب تذوق أشهى المأكولات من الشاحنات المخصصة لبيع الأطعمة والمشروبات والحلويات يومياً. واختتم المعرض فعالياته بعروض موسيقية عسكرية، قدمتها أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة.