أستراليا تشهد أسخن ليلة.. والأسفلت ينصهر

المصدر: سيدني - د.ب.أ

مع استمرار موجة الحر في أستراليا، لليوم السادس على التوالي أمس، تم كسر الأرقام القياسية لدرجات الحرارة المرتفعة، وبدأ الأسفلت في الانصهار. وقالت صحيفة «أرجوس» المحلية إنه في منطقة «ووشوب»، على بعد 373 كيلومتراً شمال سيدني، بدأ الأسفلت في الانصهار على الطريق السريع الرئيس، ما دفع عمال الطرق إلى رش المياه لتبريده، حتى لا يلصق بإطارات السيارات.

وحطمت الأرقام القياسية لدرجات الحرارة المرتفعة في شرق أستراليا، إذ ارتفعت الحرارة فوق 40 درجة أمس.

ولم يتم فقط كسر الأرقام القياسية خلال النهار، لكن كسر أعلى رقم قياسي لدرجات الحرارة خلال الليل، أول من أمس. وذكر بلير تروين، من هيئة الأرصاد الجوية، أن الليلة قبل الماضية كانت أسخن ليلة على الإطلاق يتم تسجيلها في أستراليا.