أحرقت زوجها حياً لسبب عجيب!

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتقلت السلطات الإندونيسية سيدة قامت بحرق زوجها حيا بعد أن رفض الزوج الإفصاح عن كلمة السر الخاصة بهاتفه الذكي.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية فقد رفض الزوج، البالغ من العمر 26 عاما، الكشف عن كلمة السر الخاصة بهاتفه، فاحتد الخلاف بينهما، وتحول الخلاف والجدل إلى مواجهة، فأحضرت الزوجة علبة بنزين في البيت وصبتها على زوجها، ثم أشعلت فيه النار.

وقال شاهد عيان للصحافيين إنه هرع إلى مكان الحادث بعد أن شاهد النيران وهي تندلع في جسد الزوج، وحاول إخمادها. وعلى الفور تم نقل الزوج إلى مركز كيرواك الصحي، حيث أخضع للعلاج لمدة يومين.

وأظهرت الصور تعرض الجزء العلوي من جسم الزوج للاحتراق، وكانت حروقه متفاوتة الشدة، وبعد يومين توفي الزوج متأثرا بإصابته، رغم محاولات الأطباء إنقاذ حياته.

وبعد وفاته اعتقلت الزوجة حيث تم التحفظ عليها، ولكن لم يعرف ما إذا تم توجه أي تهمة لها، غير أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادثة.