السوق الموسمي.. فعاليات ترفيهية وأكشاك في الهواء الطلق

المصدر: دبي - الإمارت اليوم

يستعد مهرجان دبي للتسوّق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، للترحيب بزوّاره من جديد في السوق الموسمي، حيث يعود هذا السوق ذو الشعبية الكبيرة للعام السادس على التوالي، لينظم على مدى 10 أيام، بين 24 من يناير والثاني من فبراير المقبل، في «برج بارك»، ليقدّم مزيجاً جذاباً من أكشاك المصممين والفعاليات الترفيهية والمأكولات المتنوّعة.

وتجمع هذه المبادرة التي تركز على الأعمال الناشئة بين مجموعة مميزة من المشاركين، وتستقبل الزائرين مجاناً للتسوّق في الهواء الطلق من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة 10 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 10 مساءً في أيام إجازة نهاية الأسبوع.

كما يقدّم السوق الموسمي مجموعة من الأنشطة التي يمكن لجميع أفراد العائلة المشاركة فيها، مثل ورش عمل الفنون، والحِرف اليدوية، وصناعة القبّعات والحُليّ وغيرها.

ويقدّم السوق الموسمي للمصممين الناشئين منصّة لعرض منتجاتهم وبيعها، وهو يستقطب كثيراً من الزبائن خلال موسم التسوّق الأشهر في دبي، حيث تجتمع فيه أسماء محلية مستقلة مع علامات تجارية مشهورة. ويمكن للزوّار والسكان شراء تصاميم حُليّ وإكسسوارات مخصصة حسب الطلب، فضلاً عن الزينة المنزلية والأزياء لجميع أفراد العائلة.

ويمكن لمن يرغب في بعض الترفيه الاستمتاع بالعديد من العروض كل يوم في السوق الموسمي، حيث يبدأ البرنامج الترفيهي يوم الخميس 24 من يناير اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً مع عروض على المسرح وبرامج فنية وترفيهية، أما فعاليات يوم الجمعة فتبدأ في الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة 10 مساءً.

أمّا ذواقة الطعام، فيمكنهم الاستمتاع بأطباق شهية من المطابخ العالمية هذا العام بفضل مشاركة مطاعم متنوّعة منها «راكليت كورنر» و«سيستشيز» و«بوب سيتي» و«أبسوليوت زيرو»، فضلاً عن عودة المطاعم والمقاهي التي أحبها الجمهور في السنوات السابقة «تشاي والا» و«روكس» و«ميني بانكايكس»، التي تقدم أطيب الطعام والشراب للمتسوّقين على مدار اليوم. وفي ما يلي مجموعة من المشاركين في السوق الموسمي لهذا العام:

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