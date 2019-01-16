«انعكاسات دبي».. أضواء «إيجابية» تجتذب الزوار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أُبدى زوّار «سيتي ووك2»، التابع لمِراس القابضة، إعجابهم بسلسلة العروض الضوئية التفاعلية للنصب الفني المعاصر «انعكاسات دبي».

ويستمر العرض الضوئي التفاعلي المبتكر في ترفيه الزوار على مدار الدورة الـ24 لمهرجان دبي للتسوّق، الذي يتواصل حتى الثاني من فبراير المقبل. ويتكون العرض من مكعب ضخم مغطى بمرايا، ومستوحى من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومفاهيم السعادة والإيجابية التي أوردها سموه في أحد كتبه.

وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين لمهرجان دبي للتسوق كلاً من: طيران الإمارات، إعمار (دبي مول)، ماجد الفطيم، مجموعة عبدالواحد الرستماني، مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول)، نخيل مولز (ابن بطوطة مول وسوق التنين1 وسوق التنين 2)، سوق دبي الحرة، اينوك، مجموعة الزرعوني (ميركاتو)، مِراس، اتصالات، فيما تتضمن قائمة الرعاة الرئيسين من فيزا وجمبو.