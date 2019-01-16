«تفاهم من خلال الموسيقى» يستهل مهرجان أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يستعد مهرجان أبوظبي لاستضافة حفل المغنية الأميركية، الحائزة جائزة «غرامي» مرات عدة، الميتزو ـ سوبرانو جويس دي دوناتو جويس، في 24 يناير الجاري، على مسرح قصر الإمارات.

وستحيي الفنانة الأميركية حفلاً بعنوان «في الحرب والسلام.. تفاهم من خلال الموسيقى»، وهو عمل أنتج على شكل ألبوم عام 2016، ويحمل نداء مؤثراً لتحقيق السلام العالمي في عصر حافل بالعنف والنزاعات، ويعرض للمرة الأولى في العالم العربي، تمهيداً لإطلاق فعاليات المهرجان لعام 2019. وستقدم دي دوناتو مجموعة من مقطوعات الأوبرا الباروكية من أعمال جورج هانديل، وهنري بِرْسَل، ونيكولو جوميلي، وكلاوديو مونتيفيردي. وسترافقها فرقة أوركسترا «إيل بومو دورو» الإيطالية، بقيادة المايسترو الروسي ماكسيم إيميليانشيف.