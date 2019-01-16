ياني يحيي «عيد الحب» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

في «عيد الحب»، يحل الموسيقار اليوناني الشهير ياني، ضيفاً على العاصمة أبوظبي، في قاعة دو بجزيرة ياس، في 14 فبراير المقبل.

وللمرة الأولى سيعزف ياني أغنيته الجديدة When Dreams Come True خلال الحفل، إضافة إلى المقطوعات الموسيقية من ألبومين له ترشحا لجائزتيّ غرامي، إضافة إلى بعض المقطوعات التي ستحتفل بعيد الحب.

يشار إلى أن ياني قدم موسيقاه في حفلات على مسارح ما يزيد عن 30 دولة حول العالم، وأقيمت العديد منها في مواقع تاريخية وأثرية شهيرة، منها: تاج محل في الهند، والمدينة المحرمة في الصين، والأهرام المصرية، ومدينة بيبلوس القديمة في لبنان، إضافة إلى برج خليفة في دبي، وفي جزيرة ياس بأبوظبي.

وحصد 40 ألبوماً من ألبومات ياني التصنيف البلاتينيّ والذهبيّ على مستوى العالم، وتجاوزت مبيعاتها 25 مليون نسخة. وسيصل الموسيقار صاحب الشهرة العالمية إلى العاصمة الإماراتية في شهر فبراير، مصحوباً بأوركسترا متنوعة الآلات الموسيقية، حازت سمعة بفضل اندماج أعضائها الانتقائي للأصوات العِرقية التي تَعِدُ الجمهور بحفل موسيقيّ مميز في الإمارات.

وأعلنت الشركة المنظمة (فلاش للترفيه) أنها ستطرح تذاكر الحفل اعتباراً من اليوم.