معالم من الشرق والغرب في «زايد التراثي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يتجسّد شعار مهرجان الشيخ زايد التراثي في أبوظبي «الإمارات ملتقى الحضارات» في العديد من الفعاليات، وكذلك المناطق التي يضمها المهرجان، من بينها «العالم في الإمارات»، التي شيّدت خلال الدورة الحالية.

وتعدّ المنطقة التي تضم 14 معلماً ومبنى ثقافياً رمزياً من الشرق والغرب، من مختلف حضارات العالم، محطة مهمة للزوّار الذين يتجوّلون بين المجسّمات التي تعرف بصورة مبتكرة بأبرز معالم العالم، إضافة إلى مزيج متنوّع من العازفين الذين يحضرون بجوار كل مجسّم ليقدموا أنغاماً من تراث مختلف الشعوب من حول العالم.

وهنا إطلالة على ستة من أشهر هذه المعالم والمجسّمات.

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