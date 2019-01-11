جلسة نقاشية حول الهند في المصادر والمخطوطات العربية

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

استضاف جناح الشارقة، ضيف شرف الدورة الـ27 من معرض نيودلهي للكتاب، أول من أمس، جلسة نقاشية حول حضور التراث والتاريخ الهنديين في المخطوطات والكتب والأشعار العربية القديمة.

وشارك في الجلسة التي أدارتها الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري، الباحث والمؤرخ الدكتور حمد بن صراي، الذي عرض أمام الحضور عدداً كبيراً من المصادر والوثائق التاريخية العربية التي ورد فيها ذكر الهند، متوقفاً عند ما تحمله من دلالات حول علاقة العرب بالهند منذ ما يزيد على 1500 عام.

وقال بن صراي: «الحضور الهندي في التراث العربي المكتوب يشمل نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفنية، إلى جانب الأساطير والحكايات الشعبية المستمرة في الذاكرة الخليجية والعربية حتى يومنا هذا».

وذكر بن صراي أن من أهم الكتب العربية القديمة التي تتناول الحياة في الهند قديماً، كتاب «التخت» المختص بالطرق الهندية في الحساب وممارسة الرياضيات، و«أخبار الهند»، و«عمال الهند»، إلى جانب كتاب «ثغر الهند».

وأشار بن صراي إلى أن الهند ذُكرت في الكتب العربية الإسلامية، التي روت علاقة المسلمين بالهند خلال العصرين الأموي والعباسي، وما تخللها من حروب ونزاعات وتجارة وغيرها، ومن أشهر الكتب التي صدرت في تلك الفترة «تاريخ الأمم والملوك» للطبري، و«مروج الذهب» للمسعودي، وغيرهما.

أما عن حضور الهند في الشعر العربي القديم، فقال بن صراي: «وصف بعض الشعراء رحلاتهم إلى الهند وصفاً دقيقاً، ما جعلنا نتعرف من خلالهم إلى عادات الشعوب وطبيعة الأسفار وظروفها في تلك الفترة، كالشاعر بشر ابن أبي خازم الأسدي، الذي وثق بأشعاره رحلته البحرية نحو الهند».

وتطرق بن صراي لمعاني كلمة الهند في اللغة والأدب العربيين، فقال: «عندما نذكر الهند بكسر الهاء فنحن نعني اسم البلاد والنسبة منها هندي، والهنادك هم رجال الهند، وكذلك أسماء السيف، هنداوي ومهند فهي منسوبة إلى الهند أيضاً».

الهند في المصادر العربية

صنف بن صراي محتويات المصادر العربية حول الهند إلى عناوين رئيسة هي: العجائب والغرائب في بلاد الهند، والعادات والتقاليد والأديان، والموانئ والطرق والملاحة، والفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام، والأشجار والحيوانات، والبيئة والطبيعة والتضاريس والتربة، والحياة الاجتماعية والعلاقات بين الفئات والطبقات المختلفة، والإمارات والممالك الهندية وعلاقتها بالمسلمين، إضافة إلى الطب والحكمة والأدوية.