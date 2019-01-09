برودة قياسية تكسو الآثار اليونانية بالثلوج

المصدر: أثينا - رويترز

اكتست الآثار اليونانية في العاصمة أثينا بالثلوج، أمس، مع انخفاض درجات الحرارة في عموم البلاد إلى مستويات قياسية. وتساقطت الثلوج على السائحين عند الأكروبوليس في الصباح الباكر، فيما اضطر السكان إلى خوض الطرق التي تعثر السير فيها، بسبب الثلوج. كما أغلقت العديد من المدارس في منطقة أثينا.

وفي شمال اليونان، سجلت درجة الحرارة رقماً منخفضاً قياسياً بلغ 23 درجة مئوية تحت الصفر في مدينة فلورينا، وتعثرت خدمات الطرق السريعة والسكك الحديدية والحافلات.

وأفادت تقارير بأن الأمطار الغزيرة والثلوج تساقطت على جزيرة قبرص، التي تقع في البحر المتوسط، واعتادت فترات جفاف طويلة.