معزوفات وجوائز تكمل أجواء فينيسيا في ميركاتو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يحظى زوار دبي والمتسوقون بجوائز كبرى وخصومات ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ24.

وأعلن مركز ميركاتو للمتسوقين أنه أعد باقة عروض خاصة بمناسبة المهرجان، فإضافة إلى الخصومات لدى مجموعة كبيرة من المتاجر، بإمكان الزوار الاستمتاع بمجموعة من العروض الترفيهية والمسرحية التي تبهج كل أفراد العائلة.

ويقدم ميركاتو فعالية السجادة الحمراء أمام المدخل الرئيس، التي تنتظر الزوار لتخبرهم عن الأنشطة والفعاليات في المركز خلال المهرجان، ومن ثم عرض رجل الخدع العقلية آرون بأدائه المميز وحيله المدهشة والحس الفكاهي الذي يطغى على العرض، بالإضافة إلى العروض المسرحية الموسيقية، إذ يقوم ثلاثي فني بعزف أجمل المقطوعات الموسيقية على مجموعة من الآلات، ليأخذ الزوار إلى أجواء مدينة فينيسيا الإيطالية، وينشر البهجة في أروقة وساحات المركز. ويعتبر عرض ثلاثي الأوتار أحد العروض التي تحتفل بسحر الموسيقى وجمالها.

وبإمكان الأطفال الاستمتاع بورش عمل فنية ذات طابع إيطالي فينيسي، ويتاح للصغار الاحتفاظ بالأشياء التي صنعوها كتذكار.