هيلاري داف: لا أغادر المنزل حالياً

المصدر: لوس أنجلوس ــ د.ب.أ

كشفت الممثلة الأميركية الشهيرة، هيلاري داف، أنها لا تغادر منزلها حالياً، بسبب صعوبة ذلك لانشغالها الشديد بطفليها.

ولدى الممثلة الحسناء (31 عاماً) ابن يدعى لوكا (ستة أعوام)، كما أنها استقبلت قبل 10 أسابيع مع شريك حياتها، المغني الأميركي ماثيو كوما (31 عاماً)، طفلة تدعى بانكس. وأفاد موقع «كونتاكت ميوزيك» الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير بأن الممثلة الشابة وكوما يريان أن من الصعب جداً حالياً أن يجدا أي وقت ليبتعدا فيه عن المنزل، بسبب الطفلين.

يذكر أن هيلاري كانت أنجبت ابنها الأكبر (لوكا) من زوجها السابق، لاعب هوكي الجليد الكندي المعتزل حالياً، مايك كومري (38 عاماً)، الذي تزوجته في عام 2010 حتى إتمام طلاقهما في 2016.