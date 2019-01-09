بلقيس: فخورة بالمشاركة في «زانها زايد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعربت الفنانة بلقيس أحمد عن فخرها بالمشاركة في أوبريت «زانها زايد»، الذي قدم خلال افتتاح كأس آسيا لكرة القدم (الإمارات 2019)، برفقة الفنانين حسين الجسمي، وعيضة المنهالي.

وطرحت بلقيس أغنية منفردة جديدة، تعد الأولى لها في عام 2019، بعنوان: «قالوا أشياء»، عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب».

وقدمت بلقيس أوبريت «زانها زايد» في استاد مدينة زايد الرياضية، وسط استعراضات متنوعة، شملت مجموعة من الأعمال التراثية الإماراتية والخليجية والعالمية، وصاغ كلمات الأوبريت الشاعر عارف الخاجة، ولحنه خالد ناصر، ووزع موسيقاه المايسترو وليد فايد.

وأكدت بلقيس سعادتها وفخرها، لكونها جزءاً من هذا الحدث القاري والعالمي، الذي يقام على أرض الإمارات، والمشاركة في تقديم لوحات موسيقية جميلة وصادقة فيها الأمل والطموح والتسامح، ويحمل عنوان القائد والمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، شاكرة جميع من أسهم في إنجاح هذا العمل، وتقديمه بهذا الشكل العالمي أمام جميع من يشاهد البطولة الرياضية القارية، متمنية التوفيق لجميع المنتخبات الخليجية والعربية المشاركة في البطولة.

وبأسلوب غنائي مختلف ومتميز، ويحمل في كلماته ولحنه أفكاراً جديدة في عالم الغناء، طرحت بلقيس أغنية منفردة جديدة بعنوان «قالوا أشياء» من كلمات مشاري إبراهيم، وألحان متعب الفرج، وتوزيع ومكس وماستر حسام كامل، يرافقها تزايد مستمر في كل ساعة بنسبة المشاهدة في قناتها الرسمية على «يوتيوب».

جديد بلقيس يحمل

أسلوباً غنائياً مختلفاً،

إذ يحمل في كلماته

ولحنه أفكاراً مغايرة.