تلميذ يفجّر لعبة نارية داخل فصل دراسي

المصدر: ألمانيا - د.ب.أ

أعلنت الشرطة الألمانية، أمس، إصابة عدد من التلاميذ في مدرسة جنوب البلاد، إثر انفجار لعبة نارية.

وبحسب التحقيقات الأولية للشرطة، فإن مراهقاً، (‏15 عاماً)، أشعل لعبة نارية داخل فصل دراسي بمدرسة ثانوية متخصصة بولاية بادن-فورتمبرغ.

وأوضحت الشرطة في مدينة كارلسروه، أنه، فيما يبدو، أن اللعبة انفجرت قبل أن يتسنى للتلميذ قذفها خارج الفصل.

وتم نقل التلميذ المراهق إلى المستشفى، حيث يعاني إصابات خطرة في يده.

وبحسب المعلومات الأولية، فربما يفقد الصبي أصابع عدة إثر الحادث، ولكن ليست هناك خطورة على حياته.

وأضافت الشرطة أن 12 صبياً وفتاة من إجمالي 22 تلميذاً في الفصل يعانون صدمة صوتية، لافتة إلى أنه تم نقل تلميذة إلى المستشفى إثر الإصابة بمشكلات في العين.