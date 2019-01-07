لدغات قناديل البحر تُغلق شواطئ أسترالية

المصدر: كانبرا - د.ب.أ

قال مسؤولون، أمس، إنه جرى إغلاق شواطئ عدة في شرق أستراليا، بسبب ارتفاع حوادث لدغات قناديل البحر.

وأغلقت السلطات شواطئ في كوينزلاند، تشمل المقصد السياحي الشهير كولانجاتا، عقب أن عالج المنقذون 476 لدغة لقنديل البحر من نوع بلو بوتول في ساحل جولد بالولاية، و461 لدغة في ساحل صن شاين أمس فقط. وكتبت إدارة إنقاذ الحياة في كوينزلاند على صفحتها على «تويتر» أمس: «أحوال الرياح القوية غير المعتادة تسببت في اقتراب قناديل البحر من الشاطئ. في حال التعرض للدغة قنديل البحر، قم بإزالة اللدغة، وقم بالاستحمام بمياه ساخنة، ثم ضع ثلجاً». وأفادت إدارة إنقاذ الحياة بأن المنقذين عالجوا نحو 13 ألف لدغة في أنحاء الولاية خلال الأسبوع الماضي.