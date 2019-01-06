ابنة «الأسطورة»: مارادونا بخير

المصدر: بيونس آيرس - رويترز

قالت دالما ابنة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، إنه خرج من المستشفى بعد إصابته بنزيف داخلي في المعدة اكتشف أثناء خضوعه لفحوص اعتيادية.

وأوضحت دالما عبر «تويتر» «إلى كل من يشعر بالقلق على حالة والدي، يمكنني إبلاغكم أنه بخير».

ونقل مارادونا، (58 عاماً)، إلى مستشفى بالأرجنتين، أول من أمس، بعد أن اكتشف الأطباء المشكلة أثناء خضوعه لفحوص، قبل عودته إلى المكسيك التي يتولى فيها تدريب فريق دورادوس دي سينالوا، المنتمي إلى دوري الدرجة الثانية.

وذكر مصدر مقرّب من عائلة مارادونا أن المشكلة لم تكن كبيرة، وأن لاعب بوكا جونيورز وبرشلونة ونابولي السابق، الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986، لم يكن في حالة خطرة. وأشار مصدر آخر إلى أن مارادونا، الذي غادر المستشفى دون التحدث لوسائل الإعلام، قد يخضع للمزيد من الفحوص في وقت لاحق.