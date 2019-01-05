بيونسيه وجاي زي يساعدان «اللوفر»

المصدر: باريس - رويترز

قال متحف اللوفر في باريس، أمس، إن فيديو لأغنية من أداء بيونسيه وزوجها جاي زي جرى تصويره في المتحف أسهم في زيادة أعداد زواره إلى رقم قياسي بلغ 10.2 ملايين زائر العام الماضي، وهو أعلى عدد يسجله أي متحف في التاريخ.

كما ساعدت زيادة توافد السياح إلى باريس المتحف على تحقيق زيادة بنسبة 25% في عدد الزوار في العام السابق.

وقال متحف اللوفر إنه سعيد بالاستجابة التي حققها الفيديو الخاص بأغنية «أيبيس تي» لبيونسيه وزوجها جاي زي، اللذين ظهرا خلاله أمام لوحة الموناليزا وتمثال فينوس دي ميلو وأعمال فنية شهيرة أخرى. وحقق هذا الفيديو 150 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

وكان الرقم القياسي السابق لزوار متحف اللوفر 9.7 ملايين زائر عام 2012 عندما افتتح المتحف قسم الفنون الإسلامية وأقام معارض لأعمال ليوناردو دا فينشي ورافاييل.

وثلاثة أرباع زائري المتحف من الأجانب، ومن بينهم 1.5 مليون سائح أميركي، ومليون سائح صيني.