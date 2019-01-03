«الإمارات العلمي» يشارك في البطولة العربية للروبوت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعد نادي الإمارات العلمي التابع لندوة الثقافة والعلوم في دبي للمشاركة في البطولة العربية المفتوحة للروبوت بدورتها الـ12، التي تعقد في دولة الكويت بكلية الهندسة والبترول خلال الفترة من 8 - 10 يناير الجاري.

وتعد البطولة من أقوى المسابقات التي تقام في الوطن العربي في مجال الروبوت منذ عام 2008، ويشارك نادي الإمارات العلمي بفريقين من الطلاب والطالبات من إجمالي 152 فريقاً من المرحلة العمرية تسع سنوات حتى نهاية المرحلة الجامعية.

وتعد البطولة ملتقى للعقول المميزة من شباب الوطن العربي، الذي سيقوم بدوره بتطوير بلادنا العربية والمضي بها قدماً نحو آفاق المستقبل والتكنولوجيا الحديثة.

وتمثّل الفرق المشاركة كل الدول العربية، بهدف تشجيع المشاركين على الاهتمام بالتكنولوجيا والرياضيات والعلوم والهندسة.