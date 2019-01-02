13 دقيقة من العروض تنير سماء رأس الخيمة وساحلها

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

استقطبت رأس الخيمة مئات الآلاف من الزوّار، خلال احتفالات رأس السنة الجديدة، مع عروض الألعاب النارية التي استمرت 13 دقيقة و20 ثانية، ودخلت «غينيس» للأرقام القياسية، عن فئتي أطول سلسلة للألعاب النارية، وأطول خط مستقيم للألعاب النارية.

وازدادت الأجواء الاحتفالية تألقاً هذه السنة مع تنظيم جزيرة المرجان، أبرز مشروعات شركة «مرجان»، لباقة من الأنشطة الترفيهية العائلية.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»، المهندس عبدالله العبدولي، أن هذا الحدث رسّخ السمعة المميزة لإمارة رأس الخيمة وجهة مثالية للاحتفال بالسنة الجديدة، مشيراً إلى أن الزوّار توافدوا إلى الإمارة من كل أنحاء العالم، وتعرّفوا إلى المزايا التي تتمتع بها رأس الخيمة، ما يسهم في تسليط الضوء على مكانتها وجهة مميزة.

وأضاف: «لقد حققنا إنجازين جديدين في (غينيس) للأرقام القياسية، ما جعل من احتفالات رأس السنة الجديدة في رأس الخيمة حدثاً نفتخر به جميعاً».

وانطلقت الاحتفالات بعروض للألعاب النارية، مثّلت تحية إلى الأب المؤسِّس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بالتزامن مع ختام «عام زايد»، الذي احتفلت خلاله دولة الإمارات بالذكرى المئوية لمولد المؤسِّس الراحل، إذ أنيرت سماء رأس الخيمة بصورة متألقة للشيخ زايد، تلتها عروض الألعاب النارية.

وتابع العبدولي: «أردنا من خلال هذه التحية للأب المؤسِّس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أن نسلط الضوء على إرثه العظيم والقيم النبيلة التي غرسها في نفوسنا، والتي تمثل المنطلق الرئيس لما نقوم به كل يوم وكل ساعة وكل ثانية. إن رؤية الراحل هي ما يشجعنا على خوض تحديات جديدة، تثمر عن تحقيق إنجازات وطنية سبّاقة. وعلى مشارف عام جديد، فإننا نجدد تقديرنا ووفائنا لهذا القائد العظيم».

إنجاز جديد

وحققت رأس الخيمة إنجازاً جديداً في «غينيس» للأرقام القياسية، عن فئة أطول سلسلة للألعاب النارية، من خلال العرض الأول الذي مثّل تحيّة إلى الأب المؤسِّس الشيخ زايد، إذ تم استخدام 11284 جهازاً للألعاب النارية. وكان الرقم القياسي السابق مسجلاً باستخدام 10005 أجهزة في منتجع فيغاس في مدينة ألبين بولاية كاليفورنيا الأميركية في 12 سبتمبر 2014.

وأطلقت الألعاب النارية من 52 موقعاً على امتداد جزيرة المرجان والممرات المائية على ساحل رأس الخيمة، بطول تجاوز 4.6 كيلومترات. وأعد العرض ليتناغم مع 12 مقطوعة موسيقية عالمية، وحقق الرقم القياسي الجديد في 40 ثانية فقط.

وأعقب ذلك، العد التنازلي لبدء العام الجديد باستخدام طائرات ضوئية بدون طيار، لتتناثر بعدها الأنوار الذهبية، وتدخل رأس الخيمة مجدداً «غينيس» للأرقام القياسية، عن أطول خط مستقيم للألعاب النارية في العالم، عبر تنظيم عرض على امتداد 13 كيلومتراً، لتتفوق على الرقم القياسي السابق البالغ 11.38 كيلومتراً.

على امتداد الساحل

وتضمن العرض أكبر عيار من المفرقعات الهوائية التي بلغ قطرها 600 ميليمتر، وهي الأكبر على مستوى عروض الألعاب النارية، خلال احتفالات العام الجديد في دولة الإمارات. وحقق الرقم القياسي في 12 دقيقة وست ثوانٍ، إذ أطلقت الألعاب النارية من 13 موقعاً في جزيرة المرجان والممرات المائية على امتداد ساحل رأس الخيمة. وتألف العرض من سبعة فصول حمل كل منها طابعاً خاصاً، على أنغام مقطوعات موسيقية عالمية، وهو مستوحى من الجمال الطبيعي لرأس الخيمة، ومصمم لإبراز الشواطئ الجميلة والمنتجعات المميزة التي تزيّن ساحل الإمارة.

وأدخلت 200 من الطائرات الضوئية بدون طيار سكاي ماجيك بدقة، ضمن تصميم عروض الألعاب النارية، بما في ذلك تحية إلى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عرضت على مساحة 100 متر في سماء الإمارة، زينتها التدرّجات اللونية الساحرة التي رسمتها الألعاب النارية. أما تشكيل الصقر الكبير بأجنحته المنفردة فكان تجسيداً للتراث الوطني العريق للإمارة.

شهادتان من «غينيس»

صمم عروض الألعاب النارية في احتفالات رأس الخيمة باستقبال 2019، الرئيس التنفيذي المدير الفني لشركة «جروتشي» للألعاب النارية، فيل جروتشي، وتم التحكيم من قبل محكّم رسمي من «غينيس» للأرقام القياسية. وبعد انتهاء العروض، تسلم جروتشي، والمهندس عبدالله العبدولي، شهادتي «غينيس» لـ«أطول سلسلة للألعاب النارية»، و«أطول خط مستقيم للألعاب النارية».

عبدالله العبدولي:

• «الاحتفالات مثّلت تحية إلى الأب المؤسِّس، إذ أنيرت سماء رأس الخيمة بصورة متألقة للشيخ زايد، تلتها العروض».