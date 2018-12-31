جهاز تتبّع على أجسام الحيتان لمراقبتها

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

ابتكر فريق من الباحثين في جامعتي ياماجاتا وتايكو للعلوم، باليابان، مسباراً إلكترونياً يتحرك على أجسام الحيتان لجمع بيانات عن مؤشراتها الحيوية، ومتابعة سلوكياتها في بيئتها الطبيعية.

وعادةً ما تتم دراسة سلوك الكائنات المختلفة عن طريق الملاحظة البصرية لسلوكياتها في بيئتها الطبيعية، غير أن هناك صعوبة في تنفيذ أساليب المتابعة البصرية في ما يتعلق بالأحياء البحرية التي تعيش في أعماق البحار والمحيطات.

وقال خبير الأحياء البحرية، كيوشي موري: «في عام 2012 كنا نريد تثبيت كاميرا بالقرب من منطقة الفم، وكان الهدف تصوير الحوت وهو يتغذى على أخطبوط عملاق». وأضاف «من أجل تحقيق هذه الغاية، نجحنا في تطوير (مسبار الحيتان) الذي يمكنه الوصول إلى منطقة الفم لدى الحوت».