قلعة الجاهلي تختتم جولاتها السياحية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتمت قلعة الجاهلي التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في منطقة العين، برنامج الجولات الصباحية والمسائية، الذي أطلقته خلال شهري نوفمبر وديسمبر واكتسب شعبية كبيرة، حيث شهدت قلعة الجاهلي، خلال مدة انعقاد البرنامج، إقبالاً كبيراً على الجولات الأسبوعية، التي أسهمت في تعريف الزوّار على تراث وتاريخ القلعة.وتضمّن برنامج الجولات زيارة الحصن القديم والبرج الدائري، وجولة في المعرض الدائم، الذي يحتفي بأسفار الرحالة البريطاني مبارك بن لندن (ويلفريد ثيسيجر)، الذي عبر صحراء الربع الخالي مرتين في أربعينات القرن الماضي.